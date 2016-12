7 aprile 2015 One Direction, Simon Cowell vieta a Zayn Malik di seguire Perrie Edwards in tour Il discografico, noto per essere giudice in molti talent show, ha vietato al cantante di seguire la compagna durante i concerti delle Little Mix in giro per il mondo Tweet google 0 Invia ad un amico

17:32 - L'ex One Direction Zayn Malik bandito dal tour della fidanzata Perrie Edwards. Il divieto di accompagnare la popstar durante i concerti con la sua band di sole ragazze, le Little Mix, arriva dalla casa discografica del gruppo. A capo dell'etichetta c'è il “papà” degli One Direction, il discografico Simon Cowell, spaventato dall'idea che la presenza di Malik possa distrarre la Edwards dal suo lavoro e creare tensione nella band.

Zayn Malik è ancora sotto contratto con l'etichetta di Simon Cowell, la Syco, che produrrà i futuri lavori da solista della 22enne popstar e recentemente ha accettato anche di cancellare tutti gli impegni di Perrie Edwards per consentirle di andare in vacanza con il fidanzato, reduce dal turbolento addio agli One Direction.



Pur approvando la liaison tra i due, la casa discografica teme che Malik possa diventare una figura troppo invadente per la compagna e possa ostacolarne la carriera, ritenendo che il cantante ultimamente stia troppo appiccicato alla fidanzata nel tentativo di smentire le voci di un presunto tradimento avvenuto durante l'ultimo tour con gli One Direction, in Thailandia.