4 aprile 2015 One Direction, prime foto senza Zayn Malik e la band rassicura: "Non ci sciogliamo" Il tabloid inglese "The Sun" pubblica i primi scatti dei membri della band dopo il turbolento addio del cantante di origini pakistane Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

14:08 - Gli One Direction sono pronti per la nuova avventura in quattro. Dopo il turbolento addio di Zayn Malik, il tabloid inglese "The Sun" ha pubblicato le prime foto del gruppo nella nuova formazione e un'intervista esclusiva, in cui la boy band parla non solo del divorzio da Malik, ma anche dei progetti futuri che comprendono tanti concerti e un nuovo album. Intanto, Tomlinson rassicura i fan, annunciando che nessuno dei ragazzi lascerà la band.

Mentre sui canali ufficiali del gruppo, gli One Direction compaiono ancora in cinque, ma con la scritta "Four" bene in evidenza, la band britannica ha accettato di farsi immortalare per la prima volta nella nuova formazione, orfana di Zayn Malik. Non si tratta della prima apparizione in pubblico della “nuova” band, dato che il gruppo si è esibito in Sudafrica, dove ha fatto tappa il tour "On The Road Again", giunto alla fine della prima tranche di concerti, che riprenderanno a giugno per le date europee.



L'addio improvviso e chiacchierato di Zayn Malik ha lasciato il segno nei membri degli One Direction. Il più provato è Liam Payne, che al tabloid britannico ha confessato: "E' stato il momento più duro della band da quando si è formata cinque anni fa. Siamo tristissimi per la scelta di Zayn, ma ora, dopo un paio di spettacoli in quattro, ci sentiamo sicuri e siamo determinati ad andare avanti più forti che mai".



La decisione di Malik ha fatto subito lievitare le voci di un possibile scioglimento della band, voci subito smentite non solo da Harry Styles, sul quale in passato erano circolati rumors di una imminente carriera da solista, ma anche da Louis Tomlinson: "Tutti e quattro siamo impegnati al 100% a restare degli One Direction", ha detto il cantante, che insieme ai compagni ha ringraziato i fan per il sostegno e ha annunciato la pubblicazione del quinto album della band.