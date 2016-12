One Direction: Niall Horan al lavoro come solista, ma le fan lo minacciano

La dipartita di Zayn Malik ha inaugurato una nuova era per gli One Direction , che stanno seguendo progetti anche fuori dalla band. Ultimo in ordine di tempo Niall Horan , che ha iniziato a lavorare ai primi brani da solista. La scelta gli ha però attirato l'ira di alcune ammiratrici. " Ho ricevuto minacce da un gruppo di fan . Sono state molto violente ed hanno detto cose incredibili su di me e la mia famiglia" ha cinguettato il 22enne su Twitter.

"Hanno intasato il mio telefono di messaggi, tenendomi sveglio la notte, dicendo cose bruttissime sul mio nipotino. Grazie a Dio non sono il tipo di persona che crede a queste cose" ha continuato sui social "Però è pazzesco come permettano alla gente di fare cose del genere". Dopo lo sfogo l'hashtag #RespectNiall è subito entrato nel trend topic di Twitter.



Questo era esattamente l'obiettivo della popstar irlandese. Niall ha infatti denunciato pubblicamente la faccenda per portare alla luce un fenomeno di cyber-bullismo, che interessa molti dei suoi fan. "Non preoccupatevi per me, sono la persona più spensierata e tranquilla che ci sia" ha tranquillizzato su Twitter "Ma volevo segnalare la cosa perché questa m** succede anche ad altri".