One Direction, Louis Tomlinson presenta il figlio Freddie: primo scatto social

Louis Tomlinson è diventato papà da pochi giorni. Il piccolo Freddie, dato alla luce il 21 gennaio da Briana Jungwirth , ha fatto il suo debutto social sul profilo Instagram del membro degli One Direction . La coppia non sta più insieme (lui ha una relazione con l'attrice Danielle Campbell ), ma cresceranno insieme il piccolo. Louis ha deciso di pagare per le spese del piccolo circa 10 mila dollari al mese.

Il cantante degli One Direction avrebbe preso seriamente la sua responsabilità di padre, stando a quanto ha dichiarato una fonte a The Sun: "Louis sta facendo qualsiasi cosa per provvedere al figlio e a sua madre. Sebbene sia ricco non si può dire che non sia generoso. I genitori di Briana, fra l'altro, si aspettano davvero tantissimo da lui come padre".



All'impressionante cifra che l'artista dovrà pagare mensilmente, si aggiungono altri 4200 dollari per l'affitto di una lussuosa casa a Calabasas, California, dove Briana vivrà con il piccolo. Altri 5750 dollari saranno spesi per vestiti, giocattoli e accessori.