14 novembre 2014 One Direction, incontro speciale con il principe William e Kate Middleton I cantanti emozionati durante la serata di gala al London Palladium Theatre Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

14:37 - Serata di gran gala al London Palladium Theatre per l'appuntamento annuale con la Royal Variety Performance. Erano presenti anche la duchessa di Cambridge Kate Middleton (incinta di 16 settimane) e il principe William. C'erano anche gli One Direction al completo, capitanati dal mentore Simon Cowell che li ha scoperti a "X Factor". Harry Styles, il frontman, del gruppo si è emozionato, congratulandosi con Kate per la sua gravidanza.