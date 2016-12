21 aprile 2015 One Direction, Harry Styles il prossimo a lasciare la band? Il regista del film documentario "This is us", Morgan Spurlock, è convinto che Harry sarà il primo a intraprendere la carriera solista, dopo l'addio di Zayn Malik Tweet google 0 Invia ad un amico

15:09 - Harry Styles sarà il prossimo a lasciare gli One Direction. Ne è convinto Morgan Spurlock, regista del film documentario sul gruppo inglese "This is Us". Per Spurlock, dopo l'addio di Zayn Malik, "gli 1D resteranno insieme per un po', poi forse Harry si darà alla carriera solista". Una dichiarazione che rilancia le voci di una separazione di Styles dal gruppo, voci che circolano insistentemente da alcuni mesi, insieme all'ipotesi di uno scioglimento della band.

Il regista, che ha avuto modo di conoscere i ragazzi nel 2013 per girare This is us, azzarda l'ipotesi che "Niall, Louis e Liam potrebbero rimanere insieme e lavorare a nuovi progetti" e dice la sua anche su Zayn Malik, il primo ad abbandonare la band dopo cinque anni: "Non sono rimasto stupito del suo addio perché era quello con più talento nel gruppo", ha ribadito Spurlock, che aveva già espresso la sua opinione subito dopo il terremoto creato dalla scelta del cantante di origini pakistane.



Nella prima intervista senza Zayn Malik, Harry Styles, Louis Tomlinson, Niall Horan e Liam Payne avevano rassicurato i fan: "Tutti e quattro siamo impegnati al 100% a restare degli One Direction", aveva detto Tomlinson, ma le dichiarazioni di Spurlock gettano nuovamente in allarme i fan.