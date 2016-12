10 luglio 2015 One Direction, Harry Styles cade sul palco: anche lo scivolone è un successo Il cantante finisce a terra durante il concerto di San Diego e il video della caduta, condiviso sul web da una fan, diventa subito virale Tweet google 0 Invia ad un amico

13:08 - Harry Styles finisce a gambe all'aria sul palco di San Diego, dove gli One Direction si sono esibiti il 9 luglio con il loro "On The Road Again Tour", ripartito proprio dalla città californiana. Durante la performance, l'idolo delle ragazzine è stato tradito dal cavo dell'asta del microfono, troppo corto, finendo per cadere all'indietro. Il cantante si è subito rialzato, ridendo dell'accaduto, ma il video dello scivolone è subito diventato virale.

Condivisa sul web da una fan, la registrazione ha fatto immediatamente il giro della Rete, raccogliendo in poco più di quattro ore quasi 5 milioni e mezzo di like. Su Twitter gli hashtag #OhNoHarry e #OTRASanDiego sono balzati tra i Trend Topic di giornata. Come al solito tutto quello che gli One Direction toccano diventa oro. Anche quando è il palco, di schiena.