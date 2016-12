7 dicembre 2014 One Direction, fan in delirio a Roma per l'arrivo della band Registrano uno speciale tv che andrà in onda su Italia 1 il 18 dicembre Tweet google 0 Invia ad un amico

12:52 - Per l'unica tappa italiana degli One Direction a Roma ci sono i fan in delirio. Traffico in tilt alla periferia della capitale, nei pressi degli Studi televisivi, per la visita della band britannica. Harry, Liam, Niall, Zayn e Louis devono registrare uno speciale tv dal titolo “Italia 1D – One Direction – Roma dicembre 2014” che andrà in onda su Italia 1 il 18 dicembre in prima serata.