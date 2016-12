One Direction, arriva il nuovo album: il 13 novembre esce "Made In The A.M."

Si intitola "Made In The A.M.", e uscirà il 13 novembre, il nuovo album degli One Direction. Per il quartetto è il primo lavoro dall'uscita di Zayn Malik e arriva dopo il grande successo del primo singolo "Drag Me Down", che ha conquistato il primo posto in ben 90 classifiche iTunes e che ha battuto nel mondo i record di streaming. Intanto il gruppo si è esibito all'Apple Music Festival, aprendo la tranche britannica del proprio tour.