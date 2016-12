One Direction alla conquista dello spazio

Dopo l'addio di Zayn Malik, gli One Direction tornano con il primo video a quattro. Quella di "Drag me down" è un'avventura spaziale in cui Niall Horan, Liam Payne, Harry Styles e Louis Tomlinson sono al centro della Nasa, pronti a partire per una missione. Il brano, uscito qualche settimana fa, è schizzato in classifica e la clip - attesissima dai fan - è già tra le tendenze di Twitter.