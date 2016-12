Omar Sharif, il figlio rivela: "Mio padre ha l'Alzheimer"

Omar Sharif ha l'Alzheimer. A rivelarlo in una intervista, rilasciata a El Mundo, è stato Tarek Sharif, unico figlio del celebre attore egiziano, 83 anni: "E' difficile determinare in che fase si trovi - ha spiegato - E' evidente che non migliorerà mai e che peggiorerà". L'attore, diventato famoso nel 1962 con il film " Lawrence D'Arabia ", che gli valse due Golden Globe e una nomination all'Oscar, oggi vive in un albergo di El Gouna, sul Mar Rosso.

"In alcuni momenti sta un po' meglio. In altri è molto sconcertato. Si ricorda di essere un attore famoso. Sa chi è, ma non necessariamente per quale ragione la gente lo saluti – racconta Tarek Sharif -. Quando qualcuno in strada lo avvicina, pensa che sia una vecchia conoscenza. Ma di solito è semplicemente un ammiratore".



Dopo il successo internazionale, grazie a Lawrence d'Arabia, Omar Sharif fu il dottor Zivago nell'omonimo film del 1965, che gli regalò il Golden Globe come miglior attore drammatico. Nel 2003, Sharif vinse il premio del pubblico per il miglior attore alla 60ma Mostra del Cinema di Venezia per la sua interpretazione in Monsieur Ibrahim e i fiori del Corano, film che gli valse anche il il Premio César per il migliore attore nel 2004. Tra i riconoscimenti vinti dalla star egiziana, anche il Leone D'oro alla carriera assegnato nel 2003.