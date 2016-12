Omar Pedrini operato d'urgenza al cuore

Intervento d'urgenza al cuore per Omar Pedrini, che il 3 ottobre era svenuto sul palco a Roma. Ad annunciarlo su Facebook lo stesso cantante che, poco prima di entrare in sala operatoria, ha condiviso il momento con i fan: "Dopo un mare di visite questa mattina verrò operato al mio cuore malandrino. Vi terrò aggiornatissimi". Pedrini è impegnato in tour dedicato al nuovo singolo "Jenny si è svegliata".