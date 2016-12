Omar Pedrini: "La mia terza vita"

"Sono stato male alla fine del concerto e sono svenuto. - racconta - Quando ho riaperto gli occhi c'era un medico che mi stava soccorrendo. Mi volevano trattenere in ospedale a Roma, ma io non mi sentivo così male e allora ho chiesto di essere portato a Brescia, la mia città (...) Era rischioso, ma andare in un ospedale dove non conoscevano la mia situazione mi sembrava inutile e complicato. All'ospedale di Brescia, invece, sono anni che vado a farmi controllare una volta al mese, sanno tutto di me".



E poi continua: "E' stato come se mi avessero sottoposto a tre interventi in uno: sono stato undici ore in sala operatoria, c'erano quattro cardiochirurghi. Mi hanno tolto la aorta, che è la grande arteria che gira intorno al cuore, e me ne hanno messa una nuova. E poi mi hanno cambiato la valvola aortica che c'è nel cuore. Mi hanno operato a cuore aperto e il petto mi fa ancora male. Però mi sento pronto a iniziare la mia terza vita".



Infine racconta del suo matrimonio: "Alla fine del 2013 i medici mi avevano spiegato che il mio cuore aveva gravi problemi e, a quel punto, ho detto a Veronica: La settimana prossima ti sposo. Ci siamo sposati lo scorso 7 gennaio in comune a Brescia. Con il matrimonio volevo tutelare lei e nostra figlia Emma Daria nel caso fossi morto".