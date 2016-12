Olivia Wilde annuncia l'arrivo di una femminuccia e si schiera contro Trump misogino

Olivia Wilde annuncia sui social che il bebè che porta in grembo sarà una femmina. L'annuncio è anche e soprattutto il pretesto per schierarsi con Hillary Clinton contro Donald Trump al grido dell'hashtag #NeverTrump. La Wilde pubblica un video della Clinton, in cui l'ex first lady commenta il modo in cui Trump vedrebbe le donne e scrive: "Come qualcuno che sta per avere una figlia questa cosa mi colpisce nel profondo".

Olivia Wilde e Jason Sudelike, già genitori di Otis, aspettano quindi un secondo bebè e sarà una femmina. L'occasione giusta per prendere anche una netta posizione politica. Nel video "pubblicitario", con cui la candidata democratica attacca il suo rivale accusandolo di misoginia la Clinton scrive: "When Donald Trump speaks about women, our daughters can hear him", "Quando Trump parla delle donne, le nostre figlie ascoltano".



La clip contiene tutta una serie di frasi offensive nei confronti delle donne, che Trump ha collezionato negli ultimi mesi. Alla vigilia del primo dibattito Tv tra i due candidati alla presidenza Olivia non ha dubbi su come schierarsi: pro Clinton contro Trump, come del resto hanno già fatto molte altre star hollywoodiane.