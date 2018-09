Olivia Newton-John compie 70 anni, ma la sua grinta e determinazione sono ancora le stesse di 40 anni fa, quando nei panni dell'indimenticabile Sandy di "Grease" ebbe l'ardire di indossare quegli aderentissimi pantaloni neri di pelle e i tacchi a spillo per ballare accanto al suo Danny (John Travolta). L'attrice e cantante angloaustraliana combatte infatti da tempo contro un cancro di cui, poche settimane fa, ha dovuto purtroppo annunciare la terza recidiva.

Quattro Grammy, due volte al primo posto della Top Ten di “Billboard” degli album e cinque volte in quella dei singoli e oltre cento milioni di dischi venduti nel mondo), Olivia Newton-John, che è nata a Cambridge il 26 settembre 1948, non è però solo Sandy, ma anche una brava e riconosciuta cantante e nella vita una guerriera senza paura, decisa a non arrendersi e ad andare avanti con coraggio e grande ottimismo. Buon compleanno ad una vera combattente!