Obama omaggia Jay Z e spiffera il sesso dei gemelli

A poche ore dal diventare papà bis Jay Z è entrato nella storia in quanto primo rapper ad essere inserito nella prestigiosa Songwriters Hall of Fame, museo virtuale dedicato agli autori. Il rapper non era presente, a causa della gravidanza agli sgoccioli di Beyoncé, e a rendergli omaggio ci ha pensato Barack Obama. L'ex presidente si è congratulato con lui, ma ha anche svelato: "Siamo matti per le nostre figlie. Anche se mi batterà quando nasceranno i gemelli"