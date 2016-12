Nuovo album per i Rolling Stones

Keith Richards ha annunciato sul sito del gruppo che i Rolling Stones hanno fatto "piani precisi" per registrare un nuovo album. "Sembra più vicino: non so dove, non so quando, ma abbiamo fatto una chiacchierata. Dobbiamo farlo nel giusto studio. Giusto? Va bene, ragazzi, questo è l'accordo", ha detto in un'intervista a HeartRadio. Il sito rollingstones.com fa sapere che "potrebbe essere inciso dopo il tour di febbraio".