Nuovi guai per Jim Carrey: "Non pagò il funerale di Cathriona come promesso"

A quasi due anni di distanza dalla morte dall'ex-compagna Cathriona White, non si placano le polemiche su Jim Carrey, ora accusato di non aver mai contribuito - come aveva promesso - alle spese per il funerale. L'attore era già stato citato in giudizio dall'ex-marito della make-up artist per omicidio colposo, poiché si sarebbe procurato, sfruttando la sua fama, psicofarmaci in modo illegale, con i quali la donna si è suicidata.