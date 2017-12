Nuove accuse di molestie sessuali per Dustin Hoffman e Kevin Spacey

Una terza donna, in questo caso l'attrice Kathryn Rossetter (all'epoca 17enne), ha accusato l'attore Dustin Hoffman di molestie sessuali. Questi avrebbe ripetutamente "toccato" la collega negli anni 80, mentre i due recitavano insieme a Broadway. Altra accusa anche per Kevin Spacey. Questa volta è l'ex genero del re di Norvegia a puntare il dito contro l'attore, sostenendo di essere stato palpeggiato durante una cerimonia per il Nobel per la pace.