Nozze osè per Charlie Gilmour, figlio del chitarrista dei Pink Floyd. La sposa e lo sposo sono... nudi

Dopo la cerimonia Charlie Gilmour, figlio adottivo di David, chitarrista storico dei Pink Floyd, e la sua sposa, Janina Pedan, sono saltati senza vestiti in un fiume nel West Sussex davanti ai loro ospiti, a bagno anche loro, ma con i costumi addosso. Un matrimonio un po' sui generis per il giovane che non è certo mai stato "politically correct" in nessun campo. Nel 2010 era stato arrestato durante una protesta studentesca per essersi dondolato attaccato alla bandiera del Cenotafio, il monumento ai caduti a Whitehall, e aveva dovuto scontare ben 16 mesi di carcere per il terribile insulto alla memoria dei caduti. Per la cerimonia di nozze, la coppia ha sfoggiato copricapo floreali, e abiti in stile "figli dei fiori". Charlie ha optato per una camicia azzurro pallido, pantaloni senape e niente scarpe. E per finire...tutti nudi nel fiume!