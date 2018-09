Nozze Justin Bieber e Hailey Baldwin? Arriva la smentita social

Justin Bieber e Hailey Baldwin non si sono ancora giurati amore eterno. A smentire il gossip è stata la futura sposa, attraverso i social. "Capisco da dove arrivino le speculazioni, ma non mi sono ancora sposata" ha chiarito la modella. A lanciare lo scoop delle nozze celebrate in gran segreto erano stati il magazine People e Tmz, dopo che era spuntata la foto della coppia all'ingresso di un palazzo di giustizia a New York.

Una fonte ha assicurato a "People" che la coppia si sarebbe già sposata legalmente lo scorso 13 settembre in un tribunale newyorkese, subito dopo aver ottenuto la licenza. "Non vogliono un fidanzamento lungo e stanno pianificando una cerimonia riservata, con le loro famiglie. Non vogliono un matrimonio in grande stile. Si sposano solo per amore, non sono interessati ad avere visibilità" ha inoltre dichiarato l'insider al magazine.