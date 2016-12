North Carolina, anche Ringo Starr annulla un concerto per protestare contro la legge anti transgender

Anche l'ex batterista dei Beatles, Ringo Starr, ha annunciato la cancellazione della sua esibizione del 18 giugno a Cary, in North Carolina, per protesta contro la legge statale che discrimina le persone gay, lesbiche, transgender e bisessuali. "Mi spiace deludere i miei fan nella zona, ma dobbiamo prendere posizione contro questo odio. Diffondiamo pace e amore", ha scritto in una nota pubblicata sul suo profilo Facebook.