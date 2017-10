Non solo Weinstein, 30 donne accusano il regista Toback: "Ci ha molestato"

Dopo il caso Weinstein , anche un regista finisce sotto i riflettori per un altro scandalo sessuale. Si tratta di James Toback, 73 anni, accusato da oltre trenta donne di averle molestate negli ultimi decenni. Secondo quanto scrive il "Los Angeles Times" Toback, una nomination agli Oscar per la sceneggiatura di Bugsy nel 1991, adescava ventenni promettendo di farle entrare nel mondo del cinema e trasformava le audizioni in abusi sessuali.

Secondo quanto scrive il quotidiano statunitense, durante i provini il cineasta faceva domande umilianti alle aspiranti attrici e si masturbava davanti a loro. Immediata la replica del regista, che respinge le accuse delle trenta donne sostenendo di non averle mai incontrate e affermando che l'eventuale incontro sarebbe durato non più di cinque minuti e di non aver nessun ricordo al riguardo.



Toback sostiene inoltre che negli ultimi 22 anni è stato "biologicamente impossibile" per lui avere i comportamenti descritti dalle donne, dal momento che soffriva di diabete e di problemi cardiaci che richiedono un trattamento farmacologico.