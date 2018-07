Noemi in bikini: "Prova costume superata?"

E' una foto allegra e colorata quella che condivide Noemi sul profilo Instragram mentre fa il segno di vittoria sfoggiando il suo primo bikini dell'estate. "Prova costume superata? ...Per me con qualche debituccio a settembre", cinguetta con ironia stuzzicando i follower. "Ma se sei bella come il sole!!!", "Sei molto in forma.... complimenti!", sono solo alcuni dei messaggi dei fan estasiati non solo dalla voce della cantante romana.