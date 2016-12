Nobel a Bob Dylan, il messaggio del grande assente: "Onorato, è come andare sulla Luna"

"Mi dispiace non potere essere qui in persona, ma per favore sappiate che sono assolutamente con voi con lo spirito e onorato di ricevere un premio così prestigioso". Inizia così il messaggio che Bob Dylan ha fatto pervenire alla cerimonia di consegna dei Nobel , letto al banchetto dall'ambasciatrice degli Stati Uniti Azita Raji. Nel discorso, il cantautore ha espresso la sua grande sorpresa per avere ricevuto il riconoscimento.

"Se qualcuno mi avesse detto che avevo una seppur minima possibilità di vincere il premio Nobel, avrei dovuto pensare che avevo più o meno le stesse probabilità di andare sulla luna". "Essere premiato con un Premio Nobel per la letteratura è una cosa che non avrei mai potuto immaginare, o prevedere. Fin da piccolo ho avuto familiarità, leggendo e studiando, con i lavori di coloro che sono stati ritenuti degni di un tale riconoscimento: Kipling, Shaw, Thomas Mann, Pearl Buck, Albert Camus, Hemingway". Per l'artista dunque essere tra loro "è qualcosa che va davvero oltre le parole".



Il discorso continua: "Ero fuori, per strada, quando ho ricevuto questa sorprendete notizia, e ci ho messo più di qualche minuto a elaborarla in maniera opportuna. Ho iniziato a pensare a William Shakespeare, la grande figura letteraria. Pensava a se stesso come a un drammaturgo. Il pensiero che stesse scrivendo della letteratura non avrebbe potuto entrare nella sua testa".



E termina dicendo: "Non ho mai avuto il tempo di chiedere a me stesso, 'Le mie canzoni sono letteratura?'. Quindi ringrazio l’Accademia svedese, sia per aver avuto il tempo di prendere in considerazione questa domanda, e, alla fine, per aver fornito una risposta così meravigliosa".



Alla cerimonia a Stoccolma è stato rappresentato dall'amica di sempre Patti Smith che, emozionatissima, ha cantato "A Hard Rain's A-Gonna Fall". "Scusatemi, sono così nervosa", ha detto la cantante americana dopo essere inciampata nelle note della canzone, per poi riprendere fra gli applausi.