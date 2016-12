Nobel a Bob Dylan, Francesco De Gregori: "Non è mai troppo tardi, le canzoni sono letteratura"

Il Nobel per la Letteratura assegnato a Bob Dylan ha fatto gioire i fan e i musicisti di tutto il mondo. Tra questi anche Francesco De Gregori, che al suo artista di riferimento ha dedicato 'De Gregori canta Bob Dylan - Amore e furto'. "E' una notizia che mi riempie di gioia, vorrei dire non è mai troppo tardi. Nessuno come lui ha saputo mettere in musica e parole l'epica dell'esistenza".