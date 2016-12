No Doubt, reunion e nuovo album senza Gwen Stefani

I No Doubt si riuniscono e lavorano a un nuovo album. Ma senza Gwen Stefani . Secondo l'autorevole rivista musicale "Billboard", la band è pronta a tornare sulla scena del rock con un nuovo disco, che non vedrà la partecipazione della cantante. Al suo posto ci sarà il frontman del gruppo punk rock AFI, Davey Havok . La notizia arriva all'indomani della pubblicazione del nuovo singolo della Stefani, "Make Me Like You", lanciato lo scorso giovedì.

Pochi giorni fa, Gwen Stefani ha svelato la tracklist del suo nuovo album "This Is What the Truth Feels Like...", il terzo da solista, anticipato dal singolo "Make Me Like You", che pare essere stato ispirato dal nuovo compagno, il cantante country Blake Shelton. Stefani e Shelton si sono conosciuti nella versione statunitense del talent musicale "The Voice", dove entrambi torneranno nella prossima edizione.



Vista l'agenda fitta di impegni, impossibile pensare che Gwen Stefani (peraltro impegnata anche con la sua linea di moda) potesse prendere parte alla reunion della sua vecchia band, con la quale ha lavorato stabilmente dal 1987 al 2004, per poi tornare in occasione del tour mondiale del 2009 e del successivo disco del 2012 "Push And Shove".