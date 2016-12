Nitro: "Sfogo tutta la rabbia e il tormento nella mia musica"

Il nuovo album è pieno stili e suoni differenti, come ti sei messo alla prova?

Sono dell'idea che fare sempre la stessa cosa non porta a una evoluzione artistica, quindi ho fatto un po' di sperimentazione ascoltando la musica in giro per il mondo. Ho deciso di reinventarmi artisticamente.



Nelle tue canzoni c'è molta rabbia e tormento, perché?

Sono una persona senza peli sulla lingua, sono anche molto nervoso di natura e se c'è qualcosa che non mi piace, non ci metto molto ad arrabbiarmi e a scrivere. La musica per me è uno sfogo, ed è normale che ci siano fame e rabbia nelle mie canzoni. E' una fase, tra dieci anni vedremo...



Come nasce il video "Sassi e diamanti", che è un cortometraggio?

Gli input arrivano da me, perché quando scrivo mi immagino delle scene e mi viene più facile pensare al video. Ma la gran parte del merito è del team Machete.



Con Fabri Fibra c'è un legame che dura da anni, cosa vi unisce?

Le collaborazioni sono sempre nate in maniera molto spontanea, siamo uno fan dell'altro. Io ho una grande ammirazione per Fabrizio e so che gli piace la mia musica. Il nostro è un rapporto di stima artistica, ci troviamo in una logica di scrittura molto affine, soprattutto per le tematiche.