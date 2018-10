Nirvana, "reunion" al Cal Jam con sei canzoni

Alla fine la tanto annunciata reunion dei Nirvana è arrivata. Sul palco del festival Cal Jam, in California, sono saliti Dave Grohl, Krist Novoselic e Pat Smear, che con il gruppo ha suonato tra il 1993 e il 1994. I tre hanno suonato sei brani del loro repertorio: "Serve The Servants", "Scentless Apprentice", "In Bloom", "Breed", "Smells Like Teen Spirit" e "All Apologies".