Nirvana, l'ex marito di Frances Cobain si tiene la chitarra del suocero Kurt

Divorzio burrascoso tra Frances, primogenita di Kurt Cobain, e Isaiah Silva. Dopo un matrimonio durato meno di due anni, ora i coniugi si stanno spartendo i beni tra cui la preziosa Martin D-18E, chitarra appartenuta al leader dei Nirvana, che l'ex marito non ha intenzione di restituire. Lo strumento fu suonato per l'MTV Unplugged, registrato a New York pochi mesi prima del suicidio, e vale parecchi milioni di dollari.