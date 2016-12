Nicoletta Romanoff incanta sul red carpet

Un vestito con i colori dell'arcobaleno, a simboleggiare la rinascita. Nicoletta Romanoff sfila da sola sul red carpet del Festival di Roma di cui è madrina con una scollatura vertiginosa che mette in luce décolleté e spalle. La storia con l'ex compagno Giorgio Pasotti dal quale ha avuto una figlia ormai è archiviata. La bellissima attrice, alla presentazione del film " Last summer ", regala sorrisi, mostra un fisico perfetto e guarda avanti.

Intanto l'attesa per i giovani divi Sam Claflin, Lily Collins e Josh Hutcherson, sta facendo rapidamente popolare di ragazzi gli spazi del Festival Internazionale del film di Roma. Con ragazze assiepate lungo il red carpet. Arrivano infatti "Brit" Claflin (interprete di Finnick nella saga di Hunger Games e recentemente di Posh) e Lily Collins (Shadowhunters) protagonisti della commedia romantica "Scrivimi ancora" (Love, Rosie), in uscita in Italia il 30 ottobre. Atteso anche Josh Hutcherson (Peeta nella saga di Hunger Games) che è fra gli interpreti di "Escobar: Paradise Lost". Già pronti i cartelloni per i divi, foto e libri da farsi autografare. E tante rose bianche e rosse da consegnare.