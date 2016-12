Nicole Scherzinger, show a luci rosse con le amiche in gondola

13:40 - Un anno fa aveva festeggiato a Venezia il suo sesto anno d'amore con Lewis Hamilton, ora a Venezia ci è tornata ma da sola e in versione bollente. Nicole Scherzinger, in attesa di sbarcare con il suo nuovo show, fa le prove in gondola postando scatti a luci rosse con le amiche. Insomma pare che la scatenatissima 36enne delle Pussycat Dolls abbia trovato il mondo per distrarsi...

Nicole e Lewis sono stati più volte a un passo dalle nozze, poi tra tira e molla si sono detti definitivamente addio. Il motivo sempre lo stesso: l'allergia del pilota ai fiori d'arancio. Difficile cancellare una storia importante, ma pare che la cantante americana abbia trovato il modo per tenere la mente occupata e, a giudicare dagli scatti che posta sui social, ci è riuscita. Le foto la mostrano in splendida forma e più sexy che mai...