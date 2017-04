Nicole Kidman protagonista a Cannes nel nuovo film di Sofia Coppola: ecco il trailer

Nicole Kidman sarà regina assoluta al Festival di Cannes , con 4 titoli che la vedranno protagonista. In Concorso sarà nell'atteso ritorno sulla Croisette di Sofia Coppola , "L’inganno" , remake de "La notte brava del soldato Jonathan" in chiave thriller-gotico. A bordo un super cast composto anche da Colin Farrel, Kirsten Dust, Elle Fanning . In attesa dello sbarco al kermesse francese, arriva un nuovo trailer ufficiale molto torbido e misterioso...

Sofia Coppola, che a Cannes presentò già "Marie Antoinette" e "Bling Ring", con il suo nuovo film ci porta nella Virginia della guerra civile: la quiete di un collegio femminile viene sconvolta dall’arrivo di un affascinante soldato ferito che farà strage di cuori tra la preside, gli insegnanti e le studentesse. Ma da quel momento, tra le donne nasceranno rivalità.



Nicole Kidman sarà sulla Croisette protagonista anche della seconda stagione della serie tv "Top of the Lake", e poi in Concorso con "How to Talk to Girls at Parties" di John Cameron Mitchell e con "The Killing of a Sacred Deer" di Yorgos Lanthimos.



Dopo il suo passaggio alla kermesse, il film uscirà poi nelle sale italiane il 14 settembre.