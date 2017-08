Nicole Kidman, più sexy che mai a 50 anni sulla cover di Stellar

Un anno fortunato e stellare il 2017 per la splendida Nicole Kidman, che poco più di due mesi fa ha compiuto 50 anni. Solo un fatto anagrafico però per lei l'età. Come dimostra la copertina e il servizio fotografico, firmato da Nino Muñoz, che il magazine Stellar le dedica per il suo decimo anniversario e in cui l'attrice australiana appare più sexy e affascinante che mai: "Sono felice, molto felice di avere 50 anni...", racconta la diva di tanti film indimenticabili.

Photos: Stellar 27 August 2017, Nicole Kidman - photography by Nino Muñoz for Stockland Martel. pic.twitter.com/JcA3YzxNzB

Quattro performance al Festival di Cannes, attrice dell'anno ai Glamour Awards, regina sul piccolo schermo in "Big Little Lies", che ha fatto il pieno di nomination agli Emmy 2017... "Cadi, ti rialzi, vai avanti... perché questa è la vita", dice la Kidman nella lunga intervista del magazine in cui posa per alcuni scatti immersa in una piscina, bella più che mai. Lei per ora ha seguito alla lettera questo principio e va avanti, a testa altissima e raccogliendo consensi, da vera diva quale è.