Nicole Kidman e Keith Urban, bacio romantico sotto la pioggia

10:45 - Altro che crisi, l'amore tra Nicole Kidman e Keith Urban procede a gonfie vele. Anche sotto la pioggia, che poi rende tutto più romantico. La coppia di Hollywood si è infatti scambiata tenere effusioni alla prima londinese del film "Paddington" che vedremo nei cinema italiani a Natale. I due sono arrivati mano nella mano e hanno regalato ai fotografi un tenero bacio sotto l'ombrello.

La Kidman è reduce da un momento difficile: a settembre è morto il padre e poi è caduta in un hotel. Al suo fianco ha trovato sempre il marito: "E' stato perfetto per nove anni, ma nell'ultimo mese di più. E' stato incredibile con me", ha confessato recentemente in tv l'attrice 47enne. Non solo. Nicole ha anche raccontato che quando sono lontani "Keith scrive ogni giorno lettere d'amore". Più innamorati di così...