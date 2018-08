Nicole Kidman, che trasformazione! Ecco la prima foto del thriller "Destroyer"

La Annapurna Pictures ha pubblicato la prima immagine del thriller "Destroyer". Possiamo vedere un'irriconoscibile Nicole Kidman nei panni di una detective del Dipartimento di Polizia di Los Angeles, che da giovane ha lavorato sotto copertura in una gang che vive nel deserto californiano. Per la regista Karyn Kusama, l'attrice è stata in grado di trasformarsi in una donna che "indossa la sua bruttezza all'esterno, tutta quella piccolezza e amarezza".