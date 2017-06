Nicole Kidman, 50 anni di perfezione da protagonista del cinema

Quattro performance al Festival di Cannes, che si è da poco concluso e un premio speciale creato ad hoc per lei, regina incontrastata sul red carpet e sullo schermo. Un remake di "Quasi Amici", in arrivo per il 2018, in cui è di nuovo protagonista e non è certo finita qui. Nicole Kidman non sbaglia un colpo e al giro di boa dei 50 anni si conferma star a tutto tondo: attrice bella e affascinante, madre e moglie affettuosa e premurosa. All'algida e talentuosa bionda non sembra mancare nulla...