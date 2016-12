Nicole Atkins, prima live in Italia

10:59 - Arriva per la prima volta in Italia la cantautrice Nicole Atkins. Il suo tour europeo fa tappa nel nostro Paese per un'unica data, mercoledì 8 Ottobre al Circolo Arci Biko di Milano. Ad aprire il concerto sarà Barbara Cavaleri. L'artista americana presenterà il suo terzo album, "Slow Phaser".

L'album, prodotto da Tore Johannson (Franz Ferdinand, Cardigans), stato realizzato dalla Atkins grazie a una campagna di autofinanziamento lanciata via Internet e realizzato in Svezia dopo che la sua abitazione era stata devastata dall'uragano Sandy.



Nicole Atkins è attualmente impegnata nel suo primo tour mondiale come solista, dopo varie esperienze live in apertura di Nick Cave & The Bad Seeds e gli Eels. A fare da supporto ci sarà la cantautrice italiana Barbara Cavaleri.