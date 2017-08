Nicolas Cage in Kazakistan, la sua foto fa impazzire la Rete

Nicolas Cage ha inspirato un'altra serie di divertenti meme dopo essere stato fotografato in Kazakistan. L'attore americano ha posato accanto alla First Lady, Sara Nazarbayeva, durante la 13esima edizione dell'Eurasia International Film Festival in corso ad Astana. Ma non si tratta di uno scatto convenzionale: vestito con abiti tradizionali (cappotto decorato e colbacco), è stato ritratto con una curiosa espressione glaciale e attonita che ha scatenato la Rete.