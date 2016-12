Nicola Guiducci dj set alla Rotonda Bistro

14:03 - Uno speciale Dj Set per festeggiare il Natale. Martedì 16 dicembre alla Rotonda Bistro, ristorante e cocktail bar all’interno della magica cornice della Rotonda di via Besana, dalle 19 cocktail gourmet, buon cibo e la musica del carismatico dj Nicola Guiducci (Bimar Agency). Creatore e art director del Club Plastic, il più eccentrico e internazionale Club di Milano, è una delle più importanti figure della Milano by night.

I suoi dj set sono delle vere e proprie colonne sonore difficili da dimenticare. L'aperitivo del martedì alla Rotonda Bistro è diventato oramai un appuntamento consueto per tutti i milanesi che hanno voglia di un momento di svago e di relax. L’entrata dalla ore 19 è da Viale Regina Margherita, 23. Situato all’interno del MUBA, Museo dei Bambini di Milano, il Rotonda Bistro è ristorante e cocktail bar ma anche caffetteria, aperto tutti i giorni, dalle 8 alle 23.30. Tre navate all’interno della chiesa di San Michele diventano spazi di condivisone in cui, di volta in volta, gustare il cibo della cucina, sorseggiare un cappuccino, provare le specialità “for kids” dello chef, bere un aperitivo in santa pace. Etica, qualità, cibo, storia e architettura sono gli ingredienti di una nuova forma di comunione.