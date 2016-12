Nicki Minaj, le curve hot finiscono... in rete

12:57 - Nicki Minaj per il suo "The Pinkprint Tour" ha voluto esagerare e sul palco ha sfoggiato un vestito di rete per 'intrappolare' le sue curve prorompenti. Su Instagram ha immortalato il backstage bollente del concerto parigino (che ha registrato il tutto esaurito), posando sensuale inginocchiata su un divano e ringraziando il suo pubblico: "Non ci sono parole per descrivere cos'è accaduto stanotte!".

Partito il 16 marzo da Stoccolma, il tour europeo si concluderà a metà aprile a Glasgow, per poi riprendere negli Stati Uniti a partire da luglio.



Dopo l'uccisione del tour manager De'Von Pickett, colpito lo scorso febbraio da una coltellata, la rapper aveva pensato di interrompere i concerti ma l'imperativo nello show-biz è 'lo spettacolo deve andare avanti'."Non credo che le persone capiscano quanto sia frenetico questo mondo - ha dichiarato la Minaj - A volte non hai la possibilità di scegliere, come invece capita alle persone normali, di chiuderti nel lutto per piangere qualcuno. Tutto accade troppo in fretta".