Nicki Minaj e la mamma come sorelle: due gocce d'acqua al matrimonio del fratello

Madre e figlia hanno un ottimo rapporto, tanto che, lo scorso maggio, la rapper ha voluto la donna con sé sul palco della premiazione dei BET Awards, dove la Minaj ha raccolto diversi riconoscimenti.



Alle nozze del fratello maggiore Jelani, la rapper nata a Trinidad e Tobago ha sfoggiato un abito rosso fuoco dal décolleté profondo, ma, a parte questo, pare abbia mantenuto un basso profilo.



Secondo alcune fonti, Nicki Minaj avrebbe pagato l'intero matrimonio, che si è tenuto sabato sera in una villa a Baldwin, vicino a New York. La cerimonia e il banchetto per 200 persone sono costati alla cantante hip-hop 30 mila dollari.



Ma a giudicare dalle parole scritte sul proprio profilo Instagram, la spesa non è affatto pesata all'esplosiva Nicki: "Jelani, ti voglio bene più di quanto tu possa comprendere – ha scritto la cantante su Instagram, aggiungendo - Oltrepasserei l'oceano per te. Ti darei la luna. Te lo prometto. Lo farei per te. Ti voglio bene, fratello. Non posso credere di aver pianto al suo matrimonio e al primo ballo. Dio benedica lui e la sua unione. Questa è stata una delle notti più belle della mia vita. Farei qualsiasi cosa per vedere i miei fratelli sorridere".