Nick Luciani, dopo i Cugini di Campagna ricomincia da... sé

Nick Luciani ricomincia... da sé. L'ex cantante dei Cugini di Campagna , dei quali è stato la voce dal 1994 al 2014, pubblica il suo primo singolo da solista, " Chissà se lei mi pensa ", che anticipa l'album di debutto, " Ricomincio da me ". Tgcom24 vi presenta in anteprima esclusiva il video della canzone.

Dopo 20 anni con I Cugini di Campagna, la voce del gruppo ha così deciso di intraprendere la strada solista (mantenendo il suo marchio di fabbrica: la voce d'angelo) per aprire una nuova pagina della sua carriera artistica.



"Mi hanno dato tanto - dice degli ex compagni di viaggio - ma anche io posso dire di aver fatto la mia parte; nell'ultimo periodo scalpitavo per il bisogno personale di sperimentare qualcosa di nuovo e quindi, di comune accordo, abbiamo deciso di separare i nostri percorsi".