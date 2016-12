Nick Cave, il figlio 15enne muore cadendo da una scogliera

"Era il nostro bellissimo e amorevole ragazzo", hanno scritto Cave e sua moglie, chiedendo che sia rispettata la loro privacy.



La polizia della contea del Sussex ha dichiarato che il ragazzo è stato trovato su un sentiero ai piedi della scogliera di Ovingdean Gap. Non ci sono indagini in corso, per cui la morte è da ritenersi accidentale.



Arthur Cave era uno dei due gemelli di Nick. Insieme al fratello Earl, il ragazzo compare alla fine del documentario 20.000 Days on Earth, film biografico sulla vita del cantautore, attivo negli Anni Ottanta con la sua Nick Cave and the Bad Seeds e poi protagonista di una carriera solista come musicista e compositore, oltre che attore di successo.