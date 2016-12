Nick Carter arrestato per rissa, il biondino dei Backstreet Boys in manette

Guai per Nick Carter, membro di un delle boyband più famose degli anni 90, i Backstreet Boys. Il cantante è stato arrestato in Florida a causa di una rissa provocata in un locale di Key West. Secondo i media locali il 35enne è accusato di altri reati minori. Nel 2002 fu arrestato in un nightclub con la stessa imputazione. Carter ha trascorso la notte in una cella di una stazione di polizia della città.