Niall Horan degli One Direction corre da solo, esce un singolo da solista

Arriva a sorpresa sui social il primo singolo da solista di Niall Horan degli One Direction. Il brano si intitola "This Town" ed è accompagnato da un video, disponibile in Rete e dalle parole dello stesso Niall, che scrive: "Sto lavorando in studio, volevo condividere questa canzone che ho appena scritto con voi ragazzi. Grazie per esserci sempre. Si tratta di un pezzo composto solo per voce e chitarra acustica, che i fan del cantante sembrano aver già molto apprezzato.