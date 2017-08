New York, il memorial spontaneo dedicato al frontman dei Linkin Park

La morte di Chester Bennington, frontman dei Linkin Park, è stato un colpo durissimo per il mondo della musica e soprattutto per i suoi fan. Suicidatosi lo scorso 20 luglio nella sua abitazione di Los Angeles, il cantante ha lasciato un vuoto difficile da accettare. Da tutto il mondo, musicale e non, sono arrivate parole di cordoglio e sono stati organizzati spontaneamente diversi memorial. Uno di questi ha avuto luogo la sera del 22 luglio al Central Park di New York, dove dozzine di persone si sono riunite per rendere omaggio a Chester e la sua musica intonandone alcuni fra i brani più celebri.