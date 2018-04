New York celebra David Bowie, installazione artistica in una stazione della metro

Un'intera stazione della metropolitana di New York è stata dedicata a David Bowie , con immagini della leggenda del rock sui muri e sui biglietti della metro emessi in suo onore. La fermata è quella di Broadway-Lafayette , a pochi passi dall'abitazione nella quale l'artista londinese ha trascorso gli ultimi anni della sua vita. L'installazione artistica si lega alla mostra "David Bowie is" in corso al Brooklyn Museum.

L'evento, sponsorizzato dalla piattaforma di streaming Spotify, vuole celebrare il legame tra il Duca Bianco e la Grande Mela, metropoli che la star britannica ha particolarmente amato negli ultimi vent'anni di vita.



All'interno della stazione della metro si possono trovare una gigantesca foto in bianco e nero all'ingresso, decine di immagini dei concerti, la "Bowie's Neighborhood Map", una piantina sulla quale è possibile trovare i luoghi simbolo della vita newyorchese del rocker, come il parco di Washington Square in cui Bowie era solito passeggiare.



Sulla mappa, tuttavia, non è segnalato l'appartamento di Soho, diventato il centro delle commemorazioni dopo la sua morte e che il Duca Bianco ha lasciato in eredità alla sua vedova, la top model Iman. Questo, probabilmente, per evitare l'invasione dei curiosi.



Inoltre, per celebrare l'evento, la New York's Metropolitan Transportation Authority ha messo in vendita 250mila tessere della metropolitana riportanti l'immagine del rocker, che saranno vendute solo nella stazione di Broadway-Lafayette e in quella vicina di Bleecker Street. I fan hanno risposto subito con grande partecipazione, tanto che si sono registrate file lunghe anche 30 metri per poterle acquistare.