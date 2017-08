New York, 10 ore di dribbling per amore del calcio

"La passione per il calcio è ovunque" Ad affermarlo è David Dominguez, un ragazzo che per testimoniare l'amore di New York verso questo sport ha deciso di esibirsi per 10 ore tra le vie della città coinvolgendo i passanti e postando sulla sua pagina di YouTube una breve clip dell'originale iniziativa. Le immagini dimostrano che l'America non vive più solo di football e baseball, ma anche il calcio si sta affermando prepotentemente nella cultura dei cittadini statunitensi.