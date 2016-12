Nevruz torna sulla scena musicale con il nuovo singolo “ L'immigrato ”, disponibile a partire da venerdì 2 dicembre. Guarda in esclusiva su Tgcom24 il videoclip del brano, che fa da apripista al progetto discografico previsto per il 2017. "E' un invito pacifico a comprendere il profondo malessere dell'uomo che scappa dalla guerra e a non confonderlo con chi di questa cosa approfitta ogni giorno, per interesse o per politica" ha spiegato.

"L'immigrato" è nato "nell'estate del 2015, mi trovavo ai mondiali anti-razzisti che si tengono ogni anno a Bosco Albergati (Bologna). In questo caldo e colorato clima di pace, con la chitarra in mano, nasceva la mia canzone". Un inno all'accoglienza e contro quelle persone che approfittano delle sofferenze altrui: "Sia con la cravatta che con le scarpe rotte, mille sono quelli che ogni giorno usano, anzi, abusano dello strazio delle guerre"



Una situazione che Nevruz racconta partendo dalla sua dimensione: "Io, terremotato, sono il primo ad aver avuto meno diritti degli immigrati ma non per questo faccio differenze. Non è colpa di chi arriva, ma di chi gestisce e manovra. L'uomo è uomo. Bisogna guardare oltre ai confini geografici, culturali, razziali. Se mi rispetti hai lo stesso mio diritto ad essere rispettato".



"Chi è civile e rispetta gli altri, è e sarà sempre un mio fratello" ha continuato "Chi è delinquente, lo è indipendentemente dalla sua provenienza. Vorrei che nessuno più facesse distinzione tra colore della pelle o paese d’origine, ma solo tra persone civili e persone incivili. Perché l’amore non ha colore".